O ilde ekmeğe zam geri çekildi!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 15:03

Güncelleme: 26.05.2024 - 15:03

Elazığ’da ekmeğe yapılan 2 TL zam geri çekildi. Elazığ Valiliği'nin itirazı üzerine 8 TL’den 10 TL’ye çıkarılan ekmek 8 TL’den satılmaya devam edilecek.

Elazığ’da Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası, 200 gram ekmeğin fiyatının 8 TL’den 10 TL’ye çıktığını duyurmuş esnaf da ekmeği 10 TL’den satmaya başlamıştı. Elazığ Valiliği’nde fırıncılar odasıyla yapılan toplantıda valiliğin karşı çıkması sonucu oy çokluğuyla 2 TL’lik zam kararından vazgeçildi.

Elazığ Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, esnafın talebi üzerine ekmeğe zam yapıldığını belirterek, Elazığ’da 8 TL’ye satılan 200 gram somun ve açık ekmeğin 2 TL’lik zamla beraber 10 TL’ye yükseldiğini duyurmuştu. Elazığ Valisi Ömer Toraman ekmeğe yapılan 2 liralık zamma itiraz etti. 8 TL’ye satılan ekmeğe gelen 2 TL’lik zam Vali Ömer Toraman’ın kararıyla yeniden eski fiyatıyla satılmaya devam edecek. Kararın ilgili oda ve yetkililere tebliğ edildiği, ekmeği 8 liradan satmayanlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.