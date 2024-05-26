O ilde ekmeğe zam geri çekildi!

Elazığ’da ekmeğe yapılan zam 2 TL zam, Elazığ Valiliği'nin itirazı üzerine geri çekilerek 8 TL’den satılmaya devam edilecek.

ANKA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 15:03
O ilde ekmeğe zam geri çekildi!
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Elazığ’da ekmeğe yapılan 2 TL zam geri çekildi. Elazığ Valiliği'nin itirazı üzerine 8 TL’den 10 TL’ye çıkarılan ekmek 8 TL’den satılmaya devam edilecek. 

Elazığ’da Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası, 200 gram ekmeğin fiyatının 8 TL’den 10 TL’ye çıktığını duyurmuş esnaf da ekmeği 10 TL’den satmaya başlamıştı. Elazığ Valiliği’nde fırıncılar odasıyla yapılan toplantıda valiliğin karşı çıkması sonucu oy çokluğuyla 2 TL’lik zam kararından vazgeçildi.

Elazığ Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, esnafın talebi üzerine ekmeğe zam yapıldığını belirterek, Elazığ’da 8 TL’ye satılan 200 gram somun ve açık ekmeğin 2 TL’lik zamla beraber 10 TL’ye yükseldiğini duyurmuştu. Elazığ Valisi Ömer Toraman ekmeğe yapılan 2 liralık zamma itiraz etti. 8 TL’ye satılan ekmeğe gelen 2 TL’lik zam Vali Ömer Toraman’ın kararıyla yeniden eski fiyatıyla satılmaya devam edecek. Kararın ilgili oda ve yetkililere tebliğ edildiği, ekmeği 8 liradan satmayanlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.


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