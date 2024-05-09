İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.
İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Kararda, "Ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta olması sebebiyle İstanbul için 1 kilogram ekmeğin azami fiyatının 50 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi kabul olunmuştur" ifadeleri kullanıldı.
MALİYET VURGUSU
Ekonomim'de Merve Yiğitcan'ın haberine göre, meclise oylamaya sunulan kararda, “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi çerçevesinde, ekmeğin girdi maliyeti arasında yer alan un, maya gibi hammaddelerin yanı sıra işçilik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar sonucunda ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta olması sebebiyle İstanbul için 1 kilogram ekmeğin azami fiyatının 50 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi hususunun Oda Meclisi’ne arzı yönetim kurulumumuzun 09.05.2024 tarih, 81 sayılı toplantısında kabul olunmuştur” ifadeleri yer aldı.
Son olarak Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.
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