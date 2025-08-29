O ilde ekmek fiyatlarına zam geldi!

Denizli’de ekmek fiyatlarına zam geldi. Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik fiyat artışını duyurdu. Karara göre, 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Zam, genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek, ancak bazı ilçelerde karar bugünden itibaren uygulanmaya başladı.