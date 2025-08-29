Denizli’de ekmek fiyatlarına zam geldi. Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik fiyat artışını duyurdu. Karara göre, 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Zam, genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek, ancak bazı ilçelerde karar bugünden itibaren uygulanmaya başladı.
O ilde ekmek fiyatlarına zam geldi!
Denizli’de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Fırıncılar odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yeni fiyat uygulamasını başlattı. Karar, bazı ilçelerde bugünden itibaren geçerli oldu.
29.08.2025 11:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi