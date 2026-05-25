O ilde toplu taşımanın 5 gün boyunca ücretsiz olacağı açıklandı

Manisa’da Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi, MANULAŞ ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Uygulama, ilçeler arası özel kooperatif hatları dışında il genelinde geçerli olacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle vatandaşlar, 26-27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, belediyeye ait resmi toplu taşıma araçları, MANULAŞ araçları ve özel kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ilçeler arası hatlar hariç olmak üzere mahallelerden il ve ilçe merkezlerine yapılan taşımalar ile şehir içi toplu ulaşımın bayram boyunca ücretsiz olacağı ifade edildi.