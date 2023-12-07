O sektörde yılbaşı yoğunluğu başladı! Fiyatlar 3 kat artacak

Yılbaşı tatili için konaklama planları yapanlar, alternatif bir tatil seçeneği olarak bungalov evlere yöneliyor. Yılbaşında bungalov fiyatlarında üç kat artış bekleniyor. İşte bölge bölge fiyatlar...

DHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:58
O sektörde yılbaşı yoğunluğu başladı! Fiyatlar 3 kat artacak
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Türkiye genelindeki bungalov evleri bir araya getiren turizm acentesi Tatilox.com, yılbaşında bungalov fiyatlarını derledi.

Tatilox Kurucu Ortağı Fırat Çavğa, yılbaşında bungalov fiyatlarında üç kat artış beklediğini belirterek, erken rezervasyon avantajlarına dikkat çekti. 

Çavğa, “En yüksek arama aldığımız bölgeler; Sapanca, Karadeniz, Kapadokya, Mersin, Kahramanmaraş, Ege ve Güneydoğu olarak sıralanıyor.  Bungalov otel fiyatları; kiralama dönemi, evin konumu ve yapısı gibi faktörlere göre değişebiliyor. Tatilox'un verilerine göre, 2023 Sapanca bungalov otel fiyatları günlük iki kişi için 1.750 TL ile 5 bin TL aralığında yer aldı. Diğer bölgeleri ise şöyle sıralayabiliriz; Karadeniz bölgesi (1.500-3 bin 500 TL), Ege bölgesi (1.400-3 bin TL), Antalya bölgesi (1.500-3 bin 500 TL), Mersin bölgesi (1.500-4 bin TL), Kapadokya bölgesi (1.500-5 bin TL), Güneydoğu bölgesi (1.800-3 bin TL), İç Anadolu bölgesi (2 bin-5 bin 500 TL)” şeklinde konuştu.

“YILBAŞINDA BUNGALOV FİYATLARI EN AZ ÜÇ KAT ARTIŞ BEKLİYORUZ” 

Tatilox Kurucu Ortağı Fırat Çavğa, yılbaşında bungalov fiyatları hakkında da bilgi verdi. 

Yeni yılı doğa ile iç içe, lüks ve konforlu bir evde karşılamak isteyenlerin bungalovlara büyük rağbet gösterdiğini ifade eden Çavğa, “2024 yılbaşı bungalov kiralama talepleri artmaya başladı. Bu yıl, geçen yıl olduğu için Sakarya Sapanca bölgesi yine öne çıkıyor. Bu bölgede havuzlu, lüks, deluxe bungalov seçenekleri ile çok fazla. Acentemiz yılbaşında bungalov kiralama için yoğun bir trafik alıyor” ifadelerini kullandı. 


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