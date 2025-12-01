O Türk bankası Kazaklara satılıyor: Görüşmeler devam ediyor!

Kazakistan merkezli şirket Freedom Holding Corp., TurkishBank A.Ş.’yi satın almak amacıyla görüşmeler yürütüyor. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, pazarlıklar sürüyor ve henüz nihai bir karar alınmadı. Kaynaklar, görüşmelerin gizliliği nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Olası bir anlaşmanın Türk düzenleyici kurumlarının onayına tabi olacağı ifade edildi.

HOLDİNGDEN AÇIKLAMA

Freedom Holding’den yapılan açıklamada, şirketin halen görüşme halinde olduğu ve dijital bankasının genişlemesi de dahil olmak üzere Türkiye pazarında iş geliştirme konusunda istekli olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ancak, değerlendirdiğimiz bankalar veya yürütülen görüşmelerin detayları hakkında yorum yapmaya hazır değiliz” denildi.

TurkishBank tarafı ise yorum yapmaktan kaçınırken, bankanın bugün bir açıklama yayınlayacağını bildirdi. TurkishBank, internet sitesinde yer alan bilgilere göre kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık alanlarında faaliyet gösteriyor; ayrıca proje finansmanı ve fon yönetimi hizmetleri sunuyor. Bankanın ortakları arasına 2008 yılında Kuveyt Ulusal Bankası da katılmıştı.

Kazakistan merkezli finans grubu Kaspi.kz ise Rabobank Türkiye’yi satın almak için anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın tamamlanması düzenleyici kurumların onayına bağlı. Türkiye’deki yatırımlarını artıran Kaspi, kısa süre önce Hepsiburada’nın yüzde 65,4 hissesini 1,1 milyar dolara almıştı.