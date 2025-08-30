O ülkelerden su ısıtıcısı ithalatına yönelik önlem devam ediyor

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğlerle, Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli "diğerleri" tanımlı "termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı" ürünü ile Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karar belirlendi.

Soruşturmalar neticesinde bu ürünlere yönelik mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda, yerli üreticilerin zararının devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, "termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı" ürününün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem, firmalara ve ülkelere göre CIF bedelinin yüzde 12'si ve yüzde 49'u aralığında değişen oranlarda sürecek.

Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ürününün ithalatında da firmalara göre CIF bedelinin yüzde 20,12'si ve yüzde 53,41'i aralığında dampinge karşı önlem uygulanacak.