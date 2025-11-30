Öğretmen, doktor, hemşire, polis ve diğer birçok memur yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak toplu sözleşme zam oranını duyurulacak. Peki, Ocak 2026 Memur ve memur emeklisinin maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2026 OCAK MEMUR MAA Ş ZAMMI Y ÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.

KASIM AYI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

Ankette göre Kasım enflasyon beklentisi yüzde 1,59 olarak şekillendi.