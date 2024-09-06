Ocak-Ağustos döneminde 57 ilde ihracat arttı: 3 büyük kentin ihracatında düşüş

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:57

Güncelleme: 06.09.2024 - 11:02

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul yüzde 6,4 azalış ve 4 milyar 782 milyon dolarla 1’inci sırada, Kocaeli yüzde 20,3 artış ve 2 milyar 833 milyon dolarla 2’nci sırada, İzmir yüzde 9,5 azalış ve 1 milyar 909 milyon dolarla 3’üncü sırada, Bursa yüzde 11,8 azalış ve 1 milyar 292 milyon dolarla 4’üncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 2,1 artış ve 1 milyar 165 milyon dolarla 5’inci sırada yer adı.

İstanbul, İzmir ve Bursa'daki kayıplar dikkat çekti.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış kaydeden iller sıralamasında ise Kocaeli 477 milyon dolarlık artışla 1’inci, Çorum 449 milyon dolarlık artışla 2’nci, Ankara 108 milyon dolarlık artışla 3’üncü, Hatay 104 milyon dolarlık artışla 4’üncü, Eskişehir 78 milyon dolarlık artışla 5’inci sırada yer aldı.

57 ilde ihracatın arttığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.