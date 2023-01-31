Ocak ayı Fed faiz toplantısı ne zaman? 0cak 2023 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:51

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:51

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Yılın ilk faiz toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleştirilecek.

FED para politikalarıyla ilgili seyrin ne yöne doğru gideceği faiz kararıyla birlikte biraz daha netleşecek ve FED'in faiz kararı Türk Lirası'nda da etkisini gösterecek.

OCAK AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2023 takvimine göre, Fed ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı Fed faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?



Enflasyon ve resesyon endişelerinin hakim olduğu küresel ekonomide Fed’in faiz kararları yakından takip edilirken Fed üyelerinden de karmaşık sinyaller gelmeye devam etti. İki Fed yetkilisi, faiz oranı artış hızının yumuşatılmasını desteklerken, diğer ikisi ek artışlara destek verdi.

