Ocak ayında, toplam prim üretimi yüzde 59.6 artarak 15.1 milyar TL oldu

01 Mart 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Ocak 2022 ile ilgili açıkladığı prim üretimi verileri, özellikle TL’deki değer kaybı ve yüksek maliyet artışları kaynaklı enflasyonist ortamın etkilerini sektör açısından da ortaya koydu.

TSB’nin verilerine göre, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 59.6 artarak 15.1 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda hayat dışı branşı prim üretimi yüzde 61.7 artarak 13.5 milyar lira, hayat branşı prim üretimi yüzde 44.1 artarak 1.6 milyar lira oldu.

SADECE YÜZDE 2.5

Primdeki bu hızlı yükselişe karşın geçen ocak ayında 2021 yılı ocak ayına kıyasla alt branş teminat adetleri sadece yüzde 2.5 arttı. TÜİK’in enflasyon (TÜFE) sepetinde ise sektör üç başlık altında izleniyor. Bu kapsamda, Ocak 2022’de sektördeki enflasyon önceki aya (aylık) kıyasla yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 20.5, kasko ve zorunlu trafikte yüzde 18.7, sağlıkta yüzde 14.5 arttı. Yıllık bazda ise bu artışlar aynı sırayla yüzde 24.4, yüzde 75.3 ve yüzde 30 oldu. Öte yandan tavan fiyat uygulanan zorunlu trafik sigortasında, 31 Aralık’ta yayımlanan bir yönetmelikle 1 Şubat 2022 itibarıyla prim tutarları bir kerelik yüzde 20 artırıldı. Sonrasında ise rutin aylık artışlar yüzde 1.5 olacak. Bunun prim ve enflasyona etkisi ise şubat ayı verileriyle ortaya çıkacak.

ARAÇLAR DEĞERLENDİ

Ocak ayı verilerini yorumlayan Mercury Sigorta Üst Yöneticisi Kurt Ebik ise şu noktara dikkat çekti: “Salgın kısıtlamalarının hafifletilmesi sonrası hasar/ prim oranları yüzde 100’e varan oranlarda artmaya başladı. Şirketler bunu makul fiyat artışlarıyla telafi edebilecekti. Ancak döviz kurları ve genel giderlerdeki beklenmedik hızlı artışlar şirketlerin mali dengelerini eksi yönde etkiledi. Bunun yanında kasko, zorunlu trafik gibi oto branşları kapsamında dövize bağlı yedek parça ve yeni araç değerlerindeki hızlı yükseliş de primleri etkiledi. Bütün bunların poliçelerdeki yüksek oranlı fiyat artışlarının en büyük nedeni olduğu anlaşılıyor.”

"GELECEK FAKÜLTES" ACENTELERE YOL GÖSTERİYOR

AXA Sigorta’nın, acentelerin gelişimi amacıyla 2019’da başlattığı “Gelecek Fakültesi”nin çatısı

altındaki “Gelecek Sensin” ve “Yükselen Yıldızlar” eğitim programlarının bu yıl da devam ettiği açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’yle işbirliği yaptıklarını hatırlatan AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “İnsanlığın gelişimi adına insanlar için koruma’ amacımız doğrultusunda, bu yolda bizimle ilerleyecek acentelerimizin gelişimini destekliyor, birlikte sektöre katkı sağlıyoruz” dedi.

"SIFIR KARBON’DA BİZE DE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Groupama Sigorta’nın güneş enerjisi santralları (GES) için yeni bir ürün geliştirdiği açıkladı. Buna göre hazırlanan yeni üründe poliçe teminatı dolar ya da TL olarak sunulurken, GES’lerin 500 metreye kadar olan iletim ve dağıtım hatları da sigortalanabiliyor.

Groupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Emre Bayram, şu hatırlatmayı yaptı: “Sıfır karbon” hedefine ulaşmada sigorta sektörüne de önemli bir sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Temel rolümüz olan risk yönetimi konusunda sigortalılarımızın yanındayız.”

"FİNANSAL SİGORTANIN ÖNEMİ HIZLA ARTIYOR"

TSB Başkanı Atilla Benli, sektörün 2021 yılı performansını yorumlarken, finansal sigortalara özel vurgu yaparak devlet destekli alacak dahil kredi sigortalarında yüzde 32.4’lük artışla 528 milyon TL prim üretildiğini söyledi. Covid-19 salgınıyla birlikte işletmelerin varlık ve ürünlerini koruma ihtiyacının bu tür sigorta ürünlerine yönelik talebi artırdığını ifade eden Benli, şöyle devam etti:

“Özellikle kefalet sigortalarının önemini daha iyi anlaşıldı. İçinde bina tamamlama, emniyeti suistimal, kâr kaybı gibi risklere karşı teminatı barındıran branşlara ilgi yüksek. Bu branşlardaki prim üretimi ve büyüme oranları gösteriyor ki bunlar sağlık sigortalarıyla birlikte önümüzdeki dönemde öne çıkacak.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Doğa Sigorta’nın, araç onarımında sunduğu hizmetleri “Doğa Optimum Kasko” ile geliştirdiği açıklandı. Pakette 4-10 yaş otomobil veya hafif ticari araçlara yüzde 25’e varan indirim de var.

- Sigortaladım.com’un, TEMA Vakfı ile yeni bir çalışma başlattığı açıklandı. Buna göre alınan her sigorta ürünü için fidan bağışlanıyor. Gaziantep’teki Dülük projesine bağış 3 bin fidana ulaştı.

- Aksigorta’nın yat sigortasında kapsamı genişlettiği; marina ücretlerinde yüzde 15, tekne bakımda yüzde 10, ilgili tesislerde yüzde 10 ve malzemede yüzde 10 indirim avantajı sunulduğu açıklandı.

- MetLife Türkiye çalışanları, şirketin ihtiyaç sahibi çocukların, ailelerin ve toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik “Amaca Yönelik Gönüllülük: 90 Gün Boyunca Bağış” girişiminde yer aldı.

- Türkiye Sigorta’nın, iki kez Avrupa Şampiyonluğu kupasını da alan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nı destekleyeceği, bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortası da sunacağı açıklandı.