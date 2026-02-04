Ocak ayının en çok konuşulan yatırım araçları belli oldu: Listenin zirvesi şaşırttı!

İnternet haber siteleri, yazılı basın ve televizyonu kapsayan 10 bini aşkın kaynağa dayanan MTM Medya Takip Merkezi Analytics sonuçları, yatırım araçlarının medya görünürlüğünü ortaya koydu. Raporda, geçtiğimiz ay ekonomi gündeminde öne çıkan yatırım araçları ve konuşulma oranları detaylı biçimde analiz edildi.

OCAK AYINDA MEDYANIN GÜNDEMİ BORSA OLDU

Ocak 2026’da hisse senedi ve borsa, 114 bini aşkın medya yansımasıyla yatırım gündeminin ilk sırasında yer aldı. Özellikle internet medyasında 108 binin üzerinde içeriğe konu olan borsa, yılın ilk ayında piyasalara yönelik beklenti, risk ve getiri tartışmalarının merkezinde konumlandı. Dijital mecralardaki bu yoğunluk, yatırım kararlarında anlık veri ve hızlı bilgi akışının etkisini bir kez daha ortaya koydu.

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTINI ÖNE ÇIKARDI

Altın, yaklaşık 96 bin medya yansımasıyla “En Çok Konuşulan Yatırım Araçları” listesinde ikinci sıraya yerleşti. Altının medyadaki görünürlüğünde enflasyon beklentilerinin yanı sıra ABD ile İran arasında artan gerilim ve olası savaş endişeleri belirleyici oldu. Jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle altın, medyada daha sık “güvenli liman” vurgusuyla anılan yatırım araçları arasında yer aldı.

KONUT YATIRIMI DEĞER KORUMA TARTIŞMALARIYLA GÜNDEMDE

Konut ve ev yatırımları, 62 binin üzerinde medya yansımasıyla listede üçüncü sırada yer aldı. Fiyat hareketleri, erişilebilirlik ve talep dengesi, konutun yatırım aracı olarak ele alınmasında öne çıkan başlıklar oldu. TOKİ kura çekimleri ve konut kredilerinde faiz indirimi beklentisiyle birlikte, özellikle dijital mecralarda konut piyasasına yönelik analizlerin yoğunluğu dikkat çekti.

GÜMÜŞ ALTERNATİF YATIRIM OLARAK ÖNE ÇIKTI

Yaklaşık 61 bin medya yansımasıyla gümüş, konuta yakın bir görünürlük sergiledi. Endüstriyel kullanım alanları ve alternatif yatırım aracı olarak konumlanması, gümüşü ekonomi basınında öne çıkan yatırım başlıklarından biri haline getirdi.

DÖVİZ VE ARSA GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUDU

Döviz, dolar ve Euro başta olmak üzere 40 binin üzerinde içerikte yer alarak yatırım gündeminde istikrarlı bir görünürlük sundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" şeklindeki açıklamasıyla birlikte kur hareketleri ve makroekonomik gelişmeler, dövizi analiz odaklı haberlerin merkezine taşıdı. Arsa ve arazi yatırımları ise ay boyunca yaklaşık 33 bin yansımayla uzun vadeli değer artışı beklentileri çerçevesinde ele alındı.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ YATIRIM ALGISI: ARABA

Araba, yaklaşık 19 bin medya yansımasıyla yatırım gündeminde orta sıralarda yer aldı. Küresel ölçekte tüketim aracı olarak değerlendirilen otomobil, Türkiye’de son yıllarda değer koruma ve dönemsel getiri sağlayan bir yatırım aracı olarak da tartışılıyor. Kur etkisi ve ikinci el piyasasına yönelik beklentiler, araba konusunun finansal bir alternatif olarak ele alınmasına neden oldu.

KRİPTO PARALARA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Kripto paralar, 20 binin altında kalan medya yansımalarıyla daha sınırlı ve temkinli bir ilgi alanı sundu. Yatırım fonları ve vadeli mevduat ise Ocak 2026’da medyada en az yer bulan yatırım araçları arasında yer aldı.

MTM Medya Takip Merkezi Raporu, yatırım gündeminin medyada ağırlıklı olarak borsa liderliği, jeopolitik risklerin tetiklediği güvenli liman arayışı ve Türkiye’ye özgü yatırım davranışları etrafında şekillendiğini ortaya koydu. Dijital mecraların belirleyici rolü ise yatırım başlıklarının kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını gösterdi.