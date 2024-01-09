Ocak-Kasım 2023 döneminde, İŞKUR’a işsizlik ödeneği için 1 milyon 484 bin işçi başvurdu: Emekçi kıyımı sürüyor

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve özellikle sendikal örgütlenmeyi engelleme çabaları nedeniyle çok düşük kalan sendikalaşma oranları, işverenlerin işçi çıkarmada “rahat” davranmasına yol açıyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) periyodik açıkladığı veriler de bunu her ay çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

İŞKUR’un dün yayımladığı Aylık İstatistik Bülten, Aralık 2023’e göre 2023 yılının ilk 11 ayında 1 milyon 483 bin 875 emekçi işten atıldığı için işsizlik ödeneği almak üzere bu kuruma başvurdu. Bu kişilerin ise ilgili yasal düzenlemedeki ağır hakediş koşulları nedeniyle ancak 673 bin 360’ı ödenek alabildi. Sadece Kasım 2023’te de 131 bin 244 emekçi işten atılırken 61 bin 991’i ödenek alabildi.

ÇOĞU 25-29 YAŞTA

Ödenek almak için başvuran emekçilere cinsiyet olarak bakıldığında yüzde 63.4’ünün erkek, yüzde 36.6’sının kadın emekçilerden oluştuğu görülüyor. Yaş grubu açısından bakıldığında ise en çok başvuru yüzde 22.1’lik payla “25-29 yaş” grubundan geldi. Bunu yüzde 18.7 payla “30-34 yaş”, yüzde 16.3 payla “35-39 yaş”, yüzde 14.1 payla “40-44 yaş” ve yüzde 13.6 payla “20-24 yaş” grupları izledi. Öte yandan Aralık 2023 sonu itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Aralık 2022’ye kıyasla yüzde 20.7 düşüşle 2 milyon 420 bin 451 kişi oldu. Bunların 1 milyon 222 bin 279 kişisini kadınlar, 1 milyon 198 bin 172 kişisini erkekler oluşturuyor.