Ocak-Mart 2026 itibarıyla, Türkiye’de ortalama birim fiyat son bir yılda yüzde 34.4 arttı

Ev sahibi olma hayali her geçen gün uzaklaşırken son yıllarda konut kiraları da herkesin korkulu rüyası haline geldi. Düşen alım gücü, deprem kaygısı, yetersiz sosyal konut üretimi gibi nedenler ise hem konut fiyatları hem kiralardaki artışın temelini oluşturuyor. Bu kapsamda Merkez Bankası’nın Nisan 2026 ile ilgili yeni yayımladığı “Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi” raporu il düzeyindeki kiraların gelişimiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Rapora göre Ocak-Mart 2026’da (birinci çeyrek), OcakMart 2025’e (yıllık) kıyasla “değerlemesi yapılan konutların birim (metrekare) kira ortalaması (ortanca değeri) Türkiye geneli için yüzde 34.4 artışla 241.8 liraya ulaştı. Bu artış Ekim- Aralık 2025’e (çeyreklik) kıyasla yüzde 7.6, Ocak-Mart 2022’ye (5 yıllık) yüzde 714.9 oldu. Bu kapsamda yıllık en yüksek artış yüzde 49.7 ile Siirt’te yaşandı. Bu ilde metrekare başına ortalama kira 130.2 liraya ulaştı. Yıllık artışta Siirt’i; yüzde 48.4 ile Kırıkkale (145.5 TL) ve yüzde 47.5 ile Muş (118 TL) izledi. En az artışlar da yüzde 17.3 ile Malatya (122.6 TL), yüzde 19.7 ile Gaziantep (157.4 TL) ve yüzde 21.2 ile Balıkesir’de (221.4 TL) görüldü. Çeyreklik bazda ise en yüksek artış yüzde 18 ile yine Muş’ta hesaplandı. Bu ili yüzde 15.3 ile Siirt, yüzde 12.8 ile Kars (128.6 TL) takip etti. Bazı illerde ise çeyreklik bazda kiralarda düşüş de görüldü: Bu düşüşler; Edirne’de yüzde 1.4 (206.4 TL), Malatya’da yüzde 1 oldu.

EN DÜŞÜK MARDİN’DE

Öte yandan metrekare başına ortalama kiranın en yüksek olduğu il, çeyreklik bazda yüzde 10, yıllıkta yüzde 38 artışla 404.5 liraya ulaşan İstanbul. Bu ilde beş yıllık artış yüzde 656.3. En yüksek kirada İstanbul’u; çeyreklikte yüzde 2.3, yıllıkta yüzde 29.4 artışla Muğla (333.2 TL) ve çeyreklikte yüzde 5.4, yıllıkta yüzde 31.1 artışla İzmir (265.8 TL) takip etti. En düşük ortalama kira ise çeyreklik bazda yüzde 6.4, yıllıkta yüzde 33.3 artışla Mardin (100 TL) oldu. Bu ili, eyreklikte yüzde 2.7, yıllıkta yüzde 40.9 artışla Ağrı (102.7 TL) ve çeyreklikte yüzde 4.3, yıllıkta yüzde 28.2 artışla Yozgat (114.7 TL) izledi.

83 SANTİMETREKAREYE YETİYOR!

Kiraların geldiği seviyeye, son yıllarda düşen alım gücünün ve eriyen TL’nin sembolü haline gelen 200 TL üzerinden bakmak da ilginç sonuçları ortaya koyuyor.

Buna göre metrekare başına 241.8 liralık ülke ortalaması dikkate alındığında, bugün 200 TL ile sadece 83 santimetrekare kiralanabiliyor. Bu büyüklük, Merkez Bankası’nın ilk kez Ocak-Mart 2018 için yayımladığı kira değerine (11.1 TL) göre 18 metrekare, 5 yıl önce 6.7 metrekareydi. Bu büyüklükler, Ocak-Mart 2026 itibarıyla en yüksek kira ortalamasının (404.5 TL) hesaplandığı İstanbul’da ise bugün 49 santimetrekare, Ocak-Mart 2018’de 10.3 metrekare ve 5 yıl önce 3.7 metrekare oldu.

Öte yandan Merkez Bankası’nın Mayıs 2026 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre 200 TL’nin tedavüldeki toplam banknot (kâğıt para) içindeki payı adet bazında yüzde 65, tutar bazında yüzde 89.3’e yükseldi. Bu oranlar, aynı sırayla önceki ay yüzde 61.2 ve yüzde 88’di. Halen piyasada 1 trilyon 23 milyar lira değerinde 5 milyar 114 milyon adet 200 TL var.