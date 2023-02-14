Ocakta rekor altın ithalatı

Ocak ayında altın ithalatı 68 bin 330 kg ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1995 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:46
Ocakta rekor altın ithalatı
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı 2023 yılına rekorla başladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Ocak ayında altın ithalatı 68 bin 330 kg ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1995 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatı 73 bin 77 kg olarak gerçekleşti.


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