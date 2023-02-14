Erdoğan'ın sözleri popülist bulundu: İnsanlar enkaz altında ‘bir yıl’ gerçekçi değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yıkılan binaları bir yıl içinde yeniden yapacağız” sözleri, inşaat sektörünün uzmanları ve uygulamacıları tarafından “siyaseten söylenmiş, popülist” bir açıklama olarak yorumlandı.
“Daha hasarın boyutları ortaya çıkmış değil” anımsatması yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, “Ayrıca bunun mali boyutları ve sürelerini bugüne kadar yaptıklarıyla birlikte değerlendirebiliriz. Sonuçta TOKİ, 20 yılda 600 bin civarı konut üretti. Hangi organizasyon ve olanaklarla yapacaklar bilmiyorum. Bugünkü koşullarda mümkün değil gibi gözüküyor” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise şuna dikkat çekti: “Nerede yaşıyorlar bunlar? Hatay’daydık. Siz bir günde o insanları enkazdan çıkaramadınız, AFAD gitmedi. Bu kadar can kaybı niye yaşandı? Bir yılda nereye yapıyorsunuz binaları? Bu sözler gerçekçi ve iyimser değil.” Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter ise kentlerin öncelikle standarlara uygun, güvenli ve yaşanabilir yerler olarak kurgulanması gerektiğini vurguladı.
EN AZ 260 BİN KONUT
Bölgede, bugün için en az 260 bin konutun yıkılması gerektiğini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yılda bu kadar çok konut teknik olarak imkânsıza yakın. Hammadde ve işgücü bu kadar kısa sürede bulunamaz. Kaldı ki yapılmamalı. Çünkü zemin etütleri gerekli. Aynı yere yeniden bina dikmek güvenli mi değil mi bunu görmek gerek. İnsanlar
hâlâ enkaz altında, onları olabildiğince çabuk çıkarmak gerek. Bugün bir yılda bütün konutları yapıp teslim edeceğiz demek bu hafta enkazları kaldırmak demek ki böyle bir şey olamaz.”
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