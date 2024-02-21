Octet Türkiye 2023 yılında büyümesini sürdürdü

Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:10

Güncelleme: 21.02.2024 - 14:10

Octet Türkiye düzenlediği basın toplantısıyla 2023 yılı değerlendirmesini paylaşırken, aynı zamanda 2024 yılına dair hedeflerini ve öngörülerini de kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda konuşan Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, 2023’ün yerel ve global çapta ciddi zorlukların ve belirsizliklerin yaşandığı bir yıl olmasına rağmen, Octet Türkiye olarak sağlıklı büyümelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Öncelikle 2023 yılını değerlendiren Ekemen Fidan, şöyle konuştu:

“2023'te fintek sektöründe dünya genelinde ve Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandı. Çin'in dijital yuan projesi, Merkez Bankalarının Dijital paralarının (CMDM) global olarak benimsenebilmesinde başlangıç oldu. Ardından ABD ve Avrupa da bu konuya eğildi. Yapay zeka ve analitik, büyük veri analizi ile müşteri deneyimini artırmada öne çıktı. DeFi alanında da ilerleme görüldüğü bir sene idi. Türkiye'de ise dijital cüzdan uygulamalarının yükselişi, regülasyonlar ve kripto varlıklara olan ilgi dikkat çekti. Bunun yanı sıra B2B pazarda dijital tahsilat ve ödemelere olan talep arttı. Octet Türkiye olarak 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun uyarınca bir ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu kanun kapsamında TCMB’den ödeme kuruluşu ya da elektronik para lisansı alarak hizmet verilebiliyor. Birliğimiz üyesi yıl sonu itibarıyla 53 elektronik para kuruluşu ve 26 ödeme kuruluşu bulunuyor. 2024 yılında 4 yeni oyuncu daha sisteme katılırken 1 oyuncu sistemden ayrıldıç”

Ekemen Fidan, Octet Türkiye ile ilgili ise 2023’e dair şunları söyledi: “Octet Türkiye olarak 2023 yılında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz edip yenilikçi ürünler geliştirip firmaların nakit akışını dijital ortamda yönetmelerini kolaylaştırmaya devam ettik. 2022 yıl sonunda geliştirdiğimiz Master Merchant ürünümüzü yaygın olarak 2023 yılında müşterilerimizin kullanımına sunduk ve oldukça fazla talep aldık. Yeni ürünümüz Master Merchant ile kısa sürede öne çıkan yıldız bir oyuncu olduk ”

HEDEF SEKTÖRLERDE LİDERLİK DEVAM EDİYOR

Ekemen Fidan’ın açıkladığı rakamlara göre, Octet Türkiye’nin güncel müşteri sayısı 5 bin 500’e ulaşırken, işlem adedi ise 215 bine erişti. Firmanın işlem hacmi 27 milyar TL olurken, ortalama işlem tutarı 125 bin, en yüksek işlem tutarı ise 183 milyon TL olarak gerçekleşti. Ekemen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TL bazında gelirlere baktığımızda ise 2022’ye oranla 2023 yılında da büyümenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de sadece Octet’in müşterilerine sunduğu çoklu DBS ürününde hacim olarak 2022’ye göre 10 kat büyüme yakalandı. Tarım, otomotiv, otomotiv yan sanayi, kimya gibi sektörler lokomotif sektörlerimiz olmaya devam etti. Bu sektörlerde hem hacim hem bayi sayıları anlamında bakıldığında lider konumdayız. Bu sektörlerin yanı sıra ilaç, ilaç üreticileri ve tedarikçileri, hızlı tüketim ve gıda alanlarında da kayda değer bir büyüme yakaladık.”

2024’IN İLK ÇEYREĞİNDE YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

2024 hedeflerinden bahseden Ekemen Fidan, şimdiye kadar olduğu gibi Octet olarak tahsilat yöntemleri ve ödeme çözümleriyle müşterilerin iş süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti. Fidan, “2024’ün ilk çeyreğinde NFC ve açık bankacılık gibi alanlarda geliştirdiğimiz ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Vadeli ve bayi ağı ile çalışan tüm sektörlere dönük özelleştirilmiş çözümlerimiz, nakit akışının dijitalleşerek yönetilmesine hizmet etmeye devam edecek” dedi. Ekemen Fidan, Octet olarak ürün gruplarına göre ciro ve gelirde 2024’te 2,5 kat büyüme hedeflediklerini aktardı.

2024 YINE FİNTEKLERİN YILI OLACAK

Sektöre dair de öngörülerini aktaran Ekemen Fidan, “Gerek teknolojik gelişmelerin sonucu olarak gerekse müşterilerin değişen ve dönüşen talepleri paralelinde fintek sektörü, dünyada ve ülkemizde en gözde sektörlerden biri haline geldi. 2024’te finteklerin sunduğu çözümlere talep ile fintek şirketlerinin çözüm ve inovasyon çeşitliliğinin de artacağını göreceğiz. 2024'te CBDC'lerin yaygınlaşması, DeFi büyümesi, dijital varlık yatırımlarının artması ve yapay zeka kullanımındaki gelişmeler bekleniyor” dedi.

Ekemen Fidan, şöyle konuştu:

“Bizim gibi finteklerin sunduğu yenilikçi, çığır açan, hayat kolaylaştıran çözümlere talep daha da artacak. Ödemeler pazarı, finteklerin dijitalleştirerek dönüştürdüğü alanların başında geliyor. Statista verilerine göre dijital ödemeler pazarının 2023 yılı sonu itibariyle 9,46 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsü bulunuyordu. Küresel fintek pazarı piyasa değeri açısından 150 milyar dolar sınırını aşmış durumda. Küresel fintek pazarının, 2027 yılına kadar yüzde 13’lük büyüme ile 225 milyar doları aşması bekleniyor. 2024’ün de yıldız sektörlerinden biri yine fintek olacak.”

Sektörün gelişimine dair önerilerinden de bahseden Ekemen Fidan, şöyle konuştu: Türkiye’nin yüksek gelirli bir ekonomi haline gelebilmesi için, finansal sistemin derinlik ve erişim sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Derinlik ve erişim sorunları özellikle KOBİ’lerde öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara istinaden Türkiye’deki KOBİ’lerin %29’u finansmana erişimi iş ortamındaki en büyük sorun olarak görmekte. Ülkedeki istihdamın +%70’inden fazlasını sağlayan KOBİ’lerin ticari krediler içinden aldığı pay ise %28. İşte bu nedenle en çok da kobilerin hemen tahsilat yapmaya ve vadeli ödemeye işletme sermayesi yönetimi için ihtiyacı var. Fintekler sayesinde ortaya çıkan maliyet düşüşü ve daha fazla finansal hizmet; KOBİ’ler üzerinde etkili olarak ödeme, kredi ve tasarrufları artırabiliyor. Bu yolla; istihdam, ciro, yatırım ve verimlilik artışlarını çalıştığımız firmalarda gözleyebiliyoruz.