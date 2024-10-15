Odeabank Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılıyor

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:23

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:23

Abu Dabi merkezli yatırım ve holding şirketi ADQ, Lübnan'ın önemli bankalarından Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank A.Ş.'nin yüzde 96'sını satın almak üzere kesin anlaşmaya vardı.

Şirketin açıklamasına göre, Bank Audi ve diğer yatırımcılar, Odeabank'taki hisselerini ADQ'ya devretmeyi kabul etti. Satış işleminin tamamlanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu'ndan onay alınması gerekecek.

Anlaşma kapsamında, Bank Audi'nin yüzde 76,419, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 8,009, Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) yüzde 6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l'nin yüzde 3,426 ve Mohammad Hassan Zeidan'ın yüzde 1,780 oranındaki payları ADQ'ya devredilecek.

Odeabank'tan yapılan açıklamada, "Yasal süreçlerle ilgili gelişmeler oldukça gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır" denildi. Yaklaşık 250 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne sahip olduğu ifade edilen ADQ, bu anlaşmayla Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirecek.

Odeabank, 2011'de Türkiye'de mevduat bankası olarak kuruldu ve 2012'de faaliyete başladı.