BDDK Başkan Yardımcısı'na Bakan Şimşek'ten Tepki

Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:41

Güncelleme: 26.09.2024 - 13:46

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, düğününe denetlemekle yükümlü olduğu banka genel müdürlerini davet etti. Anayasaya göre “bağımsız” olması gereken BDDK’nın Başkan Yardımcısı Aydın’ın düğün törenine davetiye gönderdiği bankaların genel müdürleri etkinliğe eli boş gitmedi. Her birinin 150 ila 350 bin lira değerinde düğün hediyesi verdiği ve uzun süre devam eden bir takı merasimi gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ABD dönüşünde olayla ilgili inceleme başlatılması talimatı vererek "gereğinin yapılacağını" belirttiği öne sürüldü.

Murat Yetkin, Aydın’ın düğünüyle ilgili yeni gelişmelere yer verdi. Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, ABD’deki üst düzey yatırımcılarla yaptığı toplantıların ardından Türkiye’ye döndüğünde durumu öğrendi.

İNCELEME TALİMATI

Şimşek’in inceleme talimatı durumu rahatsızlıkla karşılaması üzerine verilmiş olup "Gereği neyse yapılacak" dediği öne sürüldü. Bakan’ın talimatı doğrultusunda yasal süreç gereği Kamu Etik Kurulu'nun devreye girmesi bekleniyor. Kamu Etik Kurulu, önceki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör başkanlığında faaliyet göstermekte.

CHP'DEN DÜĞÜNE TEPKİ

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe “Bir kamu görevlisinin kendi özel düğününe denetlemekle yükümlü olduğu bankaların genel müdürlerini davet etmesi ve bu kişilerin de 150 bin ile 350 bin lira arasında bütçeler ayırarak düğüne katılmaları tam anlamıyla bir skandaldır. Bu durum kamuya hizmet etmesi gereken kişilerin kişisel çıkarlarına öncelik verdiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.