BDDK'den banka kartlarında güvenliğe yönelik düzenleme: Basit şifreler yasaklanıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu artan dolandırıcılık vakalarına karşı kredi ve banka kartlarında basit şifre kombinasyonlarının kullanımını yasaklıyor. Yeni düzenleme Türkiye genelinde önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı yeni bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme, kredi ve banka kartlarında basit şifre kombinasyonlarının kullanımını yasaklayacak.
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni düzenlemeden bahsetti.
????Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), giderek artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına bir çözüm bulmak için yeni bir adım atıyor. Çok yakında yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında kredi veya banka kartlarında basit şifre kombinasyonları yasaklanacak.…— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) October 1, 2024
BDDK'nın belirttiğine göre, “1453”, “1923”, “1903” gibi yaygın olarak bilinen kombinasyonlar yasaklanacak. Yasaklı şifreleri kullanan müşteriler, ATM'de ilk işlem sırasında şifrelerini değiştirmeye yönlendirilecek. Yeni düzenlemenin önümüzdeki hafta itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.
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