Ödemeler bugün başlıyor! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar ek zam farkı alacak?

Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:44

Güncelleme: 06.02.2024 - 09:58

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ocak ayında açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

İktidar ise bu oranı memur emeklisinin zam oranıyla eşitledi.

Önce yüzde 42,57’ye çıkarılan zam oranı, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasıyla yüzde 49,25’e yükseltildi.

En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

BAKAN AÇIKLADI

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Işıkhan da emekliye ek zam farklarının ödeneceği tarihi açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkları bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlıyor.

Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.

SSK emeklilier aylık fark tutarlarını 6 Şubat'ta alacak. Bağ-Kur kapsamında emekli olanlara ise fark ödemesi 7 Şubat'ta gerçekleşecek.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM FARKI ALACAK?

Hangi emekli ne kadar ek zam farkı alacağını da merak ediyor.

Ocak ayında, 6 aylık enflasyon farkıyla maaşlara yüzde 37,57 artış gerçekleşirken peş peşe açıklanan iki ek zam kararıyla birlikte yüzde 11,68'lik artış yaşandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 49,25'e yükseltildi.

İşte emeklilerin ek zam farkı:

Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken, 3 bin 750 lira fark yatacak

Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira olacak. Fark olarak 1168 lira yatacak

Kök aylığı 12 bin 500 lira olan emekli 18 bin 656 lira alacak. Fark olarak 1402 lira yatacak. Fark 1460 lira yatacak

Kök aylığı 15 bin lira olan emeklinin eline 22 bin 387 lira geçecek. Fark 1752 lira yatacak

Kök aylığı 20 bin lira olan emeklinin yeni maaşı 29 bin 850 lira olarak hesabına yatırılacak Fark 2336 lira yatacak

Kök aylığı 25 bin TL olan emeklinin yeni maaşı 37 bin 312 lira olarak hesaba geçecek. Fark 2920 lira olacak