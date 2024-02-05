Yayınlanma: 05.02.2024 - 18:45

Güncelleme: 05.02.2024 - 18:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 42,6 olarak açıklan zam oranının ardından emekli maaş farkının ne zaman yatırılacağını açıkladı. Ocak ayında emekli maaşlarına enflasyon oranına ek olarak yapılan zammın ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş farklarının ne zaman yatırılacağını merak etti. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli maaş zam farkları 6-7 Şubat tarihlerinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklama ile emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağını açıkladı. Buna göre:

SSK kapsamında emekli olan yurttaşlar 6 Şubat’ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olan yurttaşlar 7 Şubat’ta maaş farklarına ulaşabilecek.