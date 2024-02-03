Emekli yurttaşlar yaşam şartlarına isyan etti: ‘Saray rejimi emeklilerle dalga geçiyor’

Yayınlanma: 03.02.2024 - 16:09

Güncelleme: 03.02.2024 - 16:09

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü dün “AKP’nin emeklileri sadece seçim dönemlerinde hatırlanan oy deposu olarak görmesini kabul etmiyoruz” sloganıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde sık sık “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Basın açıklamasını TİP İstanbul İl Örgütü Emekliler Grubu adına okuyan Aydan Erozan “Saray rejimi, 22 yıllık iktidarı boyunca tüm emekçi halk kesimlerini yoksullaştırmak için elinden geleni yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Emekliye 10 bin TL maaş vermek ve bunu müjde gibi sunmak 15 milyon emekli ile alenen dalga geçmektir. Asgari yaşam şartlarının çok altında maaş alan emeklilerimiz, sadece hayatta kalabilmek için sağlıkları elvermediği halde düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmıştır” dedi.

"ÇALINAN HAKLARIMIZIN HESABINI SORACAĞIZ"

Erozan açıklamanın devamında şöyle konuştu:

“Halkına insanca yaşam koşulları sağlamaktan çok uzak, hatta alenen sefalet içinde ölmelerini dileyen bir rejim bizim gözümüzde tüm meşruiyetini kaybetmiştir. Emekçilerin ve emeklilerin cebinden iktidar marifeti ile çalınıp yandaş çetelerin ceplerine ve kasalarına aktarılan haklarımızın hesabını er ya da geç bu iktidardan ve sorumlularından soracağız. AKP’nin iktidara geldiği günlerde en düşük emekli aylığı dönemin net asgari ücretinden yüzde 31 fazlaydı. Bugün ise emekli maaşı yükseltilmiş haliyle bile asgari ücretten yüzde 41 daha düşüktür. Emeklileri açlığa mahkum eden, iktidarın ağzından çıkacak söze mahkum eden, emeklilerle göz göre göre oyun oynayan bu politikaları kabul etmiyoruz”