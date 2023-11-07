Ödemelerde aksama yaşanıyor

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

Karagöz, “ticaretin bir yerindeki aksaklık tüm ticareti etkiliyor. Bizim avantajımız şu üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz bu da önemli bir dengeleyici. Her türlü müşterimizde ödeme aksamaları var. Normalinde ödemelerini aksatmayan müşterilerde bile ödeme gecikmeleri görüyoruz. Son 4-5 aydır bunu hissediyoruz” dedi.

Mondelez bünyesinde yer alan Falım, Tohum Derneği işbirliğiyle damla sakızının toplumsal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi için “Falım’la Yeşeren Sakız Ağaçları” projesini hayata geçirdi. Proje ile bugüne kadar Çeşme’de 500 adet fidan dikildi ve aynı zamanda damla sakızı yetiştiriciliği, bakımı, sulama, sakız üretimi ve hasat edilmesi, doğa dostu tarım, iklim değişikliği gibi konularda eğitimler verildi. İzmir ve Çeşme’de damla sakızının geliştirilmesini amaçlayan projeye Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de katkı sunuyor. Çeşme’de düzenlenen etkinlikte konuşan İhsan Karagöz, bugüne kadar yaptıkları çeşitli projeler kapsamında 1000’den fazla sakız ağacını Türkiye’ye kazandırdıklarını belirterek, kilogramı 500 Avro olan bu ürünle ilgili projelerin 30 yıl sonra da devam edeceğini aktardı. Pazarda sakız çikolata şekerleme gibi alanlarda hacimsel büyümelerin yaşandığını anlatan Karagöz, Türkiye’deki sadece sakız pazarının 200 milyon dolar olduğunu belirtti.