Ödenek artışları, kamuda elde edilecek 100 milyar TL’yi sildi süpürdü

İktidar kamuda 100 milyar TL’lik tasarruf paketi açıkladı. Buna karşın bütçede 71 milyar TL olan üç aylık ödenek eklemesi nisan ayındakilerle birlikte 119.7 milyar TL’yi bulacak. Diyanet’in ödeneği 242 milyon TL, Saray’ınki ise 4 milyar TL artırıldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 20.05.2024 - 04:00
Ödenek artışları, kamuda elde edilecek 100 milyar TL’yi sildi süpürdü
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İ ktidar bir yandan tasarruf yapılacağını açıklarken diğer yandan bütçedeki ödenekler yılbaşından bu yana sürekli artırılıyor. Kamu kurumlarının ödeneklerinde 119.7 milyar liralık artış yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ödeneğinde 242 milyon liraya yakın artış olurken, Cumhurbaşkanlığı’nın ödeneği ise 4 milyar liraya yakın yükseldi.

‘DAĞ FARE DOĞURDU’

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, bütçede 71 milyar lira olan 3 aylık ödenek eklemesinin, nisandaki eklemelerle birlikte 119.7 milyar liraya çıkarıldığına dikkat çekti.

Konukman, “İlk 4 ayda 2024 bütçe başlangıç ödeneklerine 119.7 milyar eklenerek bu tutarda ödenek üstü harcama yolu açılırken 100 milyarlık tasarruf paketi açıklanıyor. Çelişki var. Yani dağ fare doğurdu. Önlemlerin sağlayacağı 100 milyarlık tasarruf düştüğünde bütçeden yaklaşık 20 milyarlık bir ödenek üstü harcama olanağı yaratılmıştır. İleriki aylarda bu rakam daha da artabilir. Örneğin nisanda toplam ödenek eklentisi 48.7 milyar lira artarak 119.7 milyar lira olmuştur” dedi.


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