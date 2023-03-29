OECD İstanbul Merkezi'nin açılışı yapıldı!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün resmi açılışı yapılan OECD'nin İstanbul Merkezi'ne dair, "Merkezin bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı çevreler arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancımız tam" dedi.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) İstanbul Merkezi'nin
açılış töreni yapıldı. Tören, Ticaret
Bakanı Mehmet Muş, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve üyelerin
katılımı ile gerçekleşti.
Kurdele kesiminin öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Muş,
“Merkezin bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı
çevreler arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik,
sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancımız tam. Ayrıca, OECD
İstanbul Merkezi'nin Türkiye ile OECD arasındaki verimli iş birliğinin önemli
bir sonucudur” dedi.
“TÜRKİYE VE BÖLGE ARASINDAKİ BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK”
OECD'nin geniş bir coğrafyaya ulaşmak için bölge merkezi
olarak İstanbul'u seçtiğine değinen Muş, şöyle konuştu:
“Halihazırda önemli bir bölgesel forum olarak ortaya çıkmaya
başlayan OECD'nin İstanbul merkezinin çalışmalarının, OECD, Türkiye ve bölge
arasındaki bağları daha da güçlendirecek. Merkezin ayrıca, Balkanlar, Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya'da yer alan OECD dışı ülkeler de dahil olmak
üzere geniş bir bölgenin yararı için çalışacak Merkez, OECD'nin politikasını,
tavsiyelerini, standartlarını, yöntemlerini bu bölgelere yayarak küresel
erişimini artırıyor. Merkezin, bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi,
AR-GE ve yatırımcı çevreleri arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece
bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancımız
tam.”
"MERKEZİN ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"
Salgının neden olduğu küresel ekonomik çıkmazın bir sonucu
olarak geniş Akdeniz bölgesindeki ekonomik atmosferin yıllar içinde bozulduğunu
kaydeden Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:
“Bu durumun da ekonomilerin küçülmesine, istihdam
sorunlarına, kritik ticaret yollarının ve tedarik zincirlerinin aksamasına
neden oldu. Son dönemdeki iyileşme belirtilerine rağmen, dünya ekonomisinin
gelecek iki yıldaki toparlanmasının orta seviyede olması bekleniyor. Öte
yandan, iklim değişikliği hem bölgesel hem de küresel olarak bir diğer acil
sorun. OECD'nin İstanbul merkezi iklim değişikliği, iş ortamı, bağlantı ve
altyapı gibi öncelikli politika alanlarının, bölgede sürdürülebilir ve
kapsayıcı kalkınmanın teşvik edilmesine yardımcı olmak açısından son derece
önemli. Türkiye, merkezin çalışmalarına tüm kurumlarıyla destek vermeye ve
katkıda bulunmaya hazır. Merkezin paydaşları arasındaki sinerjinin, merkezin
işini kolaylaştıracağına ve etkinliğini artıracağına inanıyorum.”
"TÜRKİYE ETKİLİ KOLAYLAŞTIRICI KONUMUNDA"
Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev
sahipliği yapmak gibi bölgedeki insani krizler konusunda büyük bir cömertlik
gösterdiğini belirten OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise, şunları
söyledi:
“Türkiye'nin yakın zamanda yenilenen Tahıl Koridoru Anlaşması’na sundu. Ukrayna'dan bugüne kadar 25 milyon tonun üzerinde tahıl ve diğer gıdaların ihraç edilmesini sağlayan ve dünya çapında milyonlarca insanın gıda ve temel gıdaya erişimini temin eden anlaşmada ‘inanılmaz derecede etkili kolaylaştırıcı’ konumunda oldu.”
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