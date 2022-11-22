OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

22 Kasım 2022 Salı, 14:52

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2022 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini eylül ayındaki tahmini olan yüzde 5.4'ten yüzde 5.3'e düşürürken, küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 3.1 seviyesine yükseltti.

OECD bugün yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, Türk ekonomisi ve küresel ekonomi için 2023'teki büyüme hedeflerini sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2.2'de sabit tuttu.

OECD Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 3.4 büyümesini bekliyor.

"İŞSİZLİK 2023 YILINDA YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE KALACAK"

Türkiye'de enflasyonun düşmesini ancak yüzde 40'ın üzerinde kalmasını bekleyen OECD, "Artan belirsizlik yatırımları sınırlarken, hanelerin satın alma gücü azalacak. İhracat, dış talepteki zayıflığın etkisi ile yavaşlayacak" dedi.

Türkiye'de enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 73.2 olmasını bekleyen OECD, 2023 sonunda enflasyonun yüzde 44.6'ya ve 2024 yılında yüzde 42.1'e gerileyeceğini tahmin etti.

Türkiye'de işsizliğin 2023 yılında yüzde 10'un üzerinde kalacağını öngören OECD, "Büyük dış finansman ihtiyacı ve düşük rezerv tamponları ekonomiyi şoklara karşı oldukça kırılgan bırakacak" dedi.

OECD’DEN MERKEZ BANKASI'NA FAİZ ÇAĞRISI

OECD, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) güveni desteklemek ve enflasyon beklentilerini yeniden çıpalamak için politika faizini artırmasının ve resmi enflasyon hedefine doğru gerçekçi bir yakınsama patikası için güvenilir bir ileriye dönük yönlendirme yapmasının gerektiğini vurguladı.

Raporda "Haneleri enerji fiyatlarındaki artıştan korumak için alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz ancak mali maliyetlerin yönetilebilir tutulması için bu tedbirlerin geçici ve hedefe yönelik olması gerekli" denildi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

OECD küresel ekonominin gelecek yıl resesyondan kaçınabileceğini ancak 1970'lerden bu yana yaşanan en kötü enerji krizinin Avrupa'da küresel yavaşlamayı tetikleyeceğini ifade etti ve merkez bankalarını faiz artırımlarını sürdürmeye çağırdı.

OECD, küresel yavaşlamanın her ülkenin ekonomisini farklı etkilediğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının hem ticari faaliyetleri etkilemesi hem de enerji fiyatlarını artırması nedeniyle Avrupa'nın bundan ağır şekilde etkileneceğini açıkladı.

OECD Euro bölgesinin bu yıl yüzde 3.3 büyümesini, 2023'te ise ivme kaybederek yüzde 0.5 büyümesini bekliyor. OECD eylülde yayımladığı raporda Euro bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 3.1, 2023'te ise yüzde 0.3 büyümesini beklediğini öngörmüştü.