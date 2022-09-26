OECD, Türkiye için enflasyon beklentisini değiştirdi

26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:43

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bugün yayımladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e yükseltirken 2023 tahminini yüzde 3 olarak korudu. Kurum, 2023 için küresel büyüme tahminini ise yüzde 2,8'den yüzde 2,2'ye düşürdü.

OECD, Türkiye için tüketici enflasyonu 2022 yılı tahminini ise yüzde 72'den 71'e çekerken, 2023 yılı tahminini ise yüzde 38,9'dan yüzde 40,8'e çıkardı.

Birçok G-20 ülkesinin 2023 tahmini aşağı revize edildi. Endonezya 2023 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilen tek G-20 ülkesi oldu.

'KÜRESEL EKONOMİ ZARAR GÖRDÜ'

Bloomberg HT haberine göre, OECD raporunda “Küresel ekonomi zarar gördü. Dünya, özellikle de Avrupa Ukrayna’daki savaşın maliyetini göğüslüyor. Birçok ekonomi için zor bir kış kapıda” değerlendirilmesi yapıldı.

Raporda ABD ekonomisi 2023 büyüme tahmini 0,7 puan aşağı revize edilerek yüzde 0,5 olarak öngörüldü. Euro Bölgesi 2023 büyüme tahmini 1,3 yüzde puan aşağı çekilerek yüzde 0,3 olarak tahmin edildi.

Covid-19 vakaları nedeniyle Çin büyümesinin bu sene yüzde 3,2'ye yavaşlayacağı ifade edildi.

Almanya ekonomisi için 2023 tahmini 2,4 yüzde puan aşağı çekildi ve Almanya’nın 2023’te yüzde 0,7 küçüleceği tahmin edildi.