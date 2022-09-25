Erdoğan'ın 'Sen kimsin ya' sözlerine Ali Babacan'dan jet yanıt: 'Bir imza atın da enflasyonu düşürün'
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "Kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kimsin?" sözlerine yanıt verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140’ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında isim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı.
Erdoğan açıklamasında, "Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Şimdi bu neticenin üstünden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kimsin? Altı sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya?" ifadelerini kullanmıştı.
BABACAN'DAN JET YANIT
Erdoğan'ın sözlerine Ali Babacan, partisinin Siirt mitinginden yanıt verdi.
"Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Şu anda seçime kadar tam yetkili yine siz değil misiniz? Sizsiniz'' diyen Babacan, ''Tek imzayla aklınıza gelen her şeyi yapabiliyor musunuz? Madem keramet imzada. Şöyle bir imza atın da şu enflasyonu bir düşürüverin. 4 yıldır niye patlattınız bu enflasyonu? Fiyakalı bir imza atın da hayat pahalılığını bitiriverin bakalım" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- İşte restin şifreleri...
- 'Duyduk ki vaadimizi çalıyorlarmış'