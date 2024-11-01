OECD'den Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımcı raporu: Yüzde 31'lik artış!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:06

Güncelleme: 01.11.2024 - 14:06

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan 2024 yılının ilk yarısına dair küresel doğrudan yabancı yatırımlar raporuna göre, dünyada doğrudan yabancı yatırım girişleri zorluklara rağmen devam etti.

Bu dönemde küresel doğrudan yabancı yatırımlar toplamda 802 milyar dolar oldu ve yatırım akışlarının büyük bir kısmı yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti.

YATIRIMCI GİRİŞİNDE ARTIŞ

OECD ülkelerinde doğrudan yabancı yatırım girişleri ilk yarıda yüzde 80 oranında artış gösterdi. Ancak jeopolitik riskler ve ekonomik politikadaki belirsizlikler, yabancı yatırımcıların güvenini olumsuz etkiledi. Bu ortamda, Çin'deki doğrudan yabancı yatırımların düşmesi sonucunda OECD üyesi olmayan G20 ekonomilerindeki yatırım akışları yüzde 19 azaldı.

ABD, bu dönemde dünya genelinde en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ülke konumuna geldi.

TÜRKİYE'DE GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ

OECD verilerine göre, Türkiye'ye bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 460 milyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 3 milyar 59 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

2024 yılının ikinci çeyreğindeki doğrudan yabancı yatırım girişi 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 31,5 oranında bir artış gösterdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye 2 milyar 650 milyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 2 milyar 320 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmıştı.