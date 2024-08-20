Öğrenciye ev kiralamak hayal oldu

Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:29

Güncelleme: 20.08.2024 - 13:29

Endeksa'dan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka teknolojisiyle gayrimenkul değerleme ve bölgedeki emlak danışmanlarıyla mülk satış imkanı sunan Endeksa, kayıt dönemi öncesinde Türkiye'de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konutların değerlerini araştırdı.

Şirketin verilerine göre, söz konusu kentlerin çoğunda temmuzda ayında kiralar, yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı.

Diğer bir deyişle, nominal olarak yükselen kira bedelleri, enflasyon etkisi dikkate alındığında reel olarak düşüş gösterdi.

En fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda yer alan İstanbul'da temmuz itibarıyla İstanbul'daki kiralar, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 46 artış gösterdi.

Veriler enflasyondan arındırıldığında ise kiralarda reel olarak yüzde 13 düşüş gözlemlendi.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA 23 BİN 373 LİRA

Endeksa'nın incelediği kentler arasında en yüksek ortalama kira bedelinde ise İstanbul, birim kirada 234 lira/metrekare, ortalama kirada ise 23 bin 373 lira seviyesiyle zirvede yer aldı.

3 devlet üniversitesinin bulunduğu ve "öğrenci kenti" olarak bilinen Eskişehir, Türkiye'de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu kent olarak öne çıktı.

Eskişehir'de kiralar, temmuz itibarıyla yıllık bazda nominal olarak yüzde 69 artarken, enflasyon dikkate alındığında reel artış yüzde 1 ile sınırlı kaldı.

Öğrenci kentinde ortalama birim kira 161 lira/metrekare, ortalama kira bedeli ise 15 bin 98 lira oldu.

İZMİR'DE ORTALAMA KİRA 22 BİNE DAYANDI

6 kamu, 3 vakıf üniversitesi ve canlı kültürel hayatı ile öğrenciler için cazip bir eğitim süreci vadeden İzmir'de kiralar bu yıl, enflasyona göre azaldı.

Temmuz verilerine göre, İzmir'de kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 61 arttı. Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ise kiraların yüzde 3 azaldığı belirlendi. Kentte ortalama birim kira 207 lira/metrekare olurken, ortalama kira ise 21 bin 903 lira seviyesine geldi.

BAŞKENTTE ORTALAMA KİRA YÜZDE 63 ARTTI

Eğitim ve araştırma kalitesi yüksek üniversiteleri ve öğrenci dostu kafeleri, kütüphaneleri ve kültürel mekanları ile öne çıkan Ankara'da kiralar, geçen yıla göre yüzde 63 nominal artış göstermesine rağmen enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 2 düşüş yaşadı.

Başkentte ortalama birim kira 176 lira/metrekare, ortalama kira ise 20 bin 965 lira olarak belirlendi.

ENFLASYONA KARŞI DEĞER KAYBINDA BİRİNCİ

Antalya'da konut kira bedelleri, normalleşme dönemine girdi.

Temmuz itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak yüze 23 artmasına rağmen reel olarak yüzde 26 azaldı. Bu oranla Antalya, 10 kent içerisinde enflasyona karşı en fazla değer kaybeden yer oldu.

Turizm kenti Antalya'da ortalama birim kira 172 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 749 lira olarak tespit edildi.

İstanbul'a yakın konumu nedeniyle öğrencilerin tercih sebebi olan Kocaeli'de kiralar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 63 artarken, reelde yüzde 2 düştü. Kentte ortalama birim kira 161 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 248 lira oldu.

KİRA BEDELİ EN DÜŞÜK İLLER

Endeksa'nın incelediği kentler arasında öğrencilerin kiraları kolay karşılayabileceği şehirler olarak Sakarya ve Erzurum öne çıktı.

En düşük ortalama kira bedellerine sahip kentlerden Sakarya'da ortalama kira 14 bin 168 lira, Erzurum'da 14 bin 339 lira, Bursa'da 16 bin 44 lira, Konya'da ise 17 bin 309 lira seviyesinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, pandemi sonrasındaki süreçte konut satış fiyatlarındaki artış gibi kira bedellerinde de aylık yüzde 10'ları geçen yüksek artışlar gördüklerini belirtti.

Bu sene itibarıyla enflasyon etkisinden arındırıldığında konut fiyatlarının düşüşe geçtiğini kaydeden Öğüt, "Büyük kentlerde kiralık ev arayan öğrenciler paylaşımsız kalmayı talep etmeleri halinde minimum 14 bin lira bütçe ayırmak durumunda. Kiralık evlerin alım gücünü yakalayabilmesi için bu sene başından beri gözlemlenen reel düşüşün devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.