Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları hesaplamasında değişiklik

Merkez Bankası, konut fiyatlarını hesaplamada revizyon yapıladığını açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Yeni seriler, zamanlılığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlanmış ve yayın süresi t+45 yerine t+15 olarak güncellenmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:16
Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları hesaplamasında değişiklik
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) hesaplama yönteminde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Revizyon kapsamında KFE serileri 2010 yılı Ocak ayından itibaren yeni yöntem ile hesaplanarak güncellenmiş veriler 16 Ağustos 2024 tarihiyle yayımlanacak. 

TCMB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Revizyon kapsamında Konut Fiyat Endeksi serileri 2010 yılı Ocak ayından itibaren yeni yöntem ile hesaplanmış olup, güncellenmiş seriler 16 Ağustos 2024 tarihinde “Temmuz 2024” yayını ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni seriler, zamanlılığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlanmış ve yayın süresi t+45 yerine t+15 olarak güncellenmiştir. Ek olarak, kullanılan modellerde ve ağırlıklandırma yönteminde de değişiklikler yapılmış, ayrıca serilerin baz yılı 2023 olarak değiştirilmiştir."


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