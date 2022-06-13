Öğretim üyesi Hakan Kara paylaştı: 'Yüzde 35 iflas olasılığına işaret ediyor'
CDS'ler bir yıl önce 375 bp seviyesinde bulunuyordu. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara bugün Twitter paylaşımında, "Mevcut CDS oranları döviz cinsi dış borçlar için yüzde 35 iflas olasılığına işaret ediyor. Tamamen bilim dışı politikaların sonucu" dedi.
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri, enflasyondaki artış, TL'deki değer kaybı ve piyasa genelindeki endişelerin etkisiyle gerilerken, 5 yıllık CDS'leri yükseldi.
S&P Global'den alınan verilere göre, Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri Cuma günü kapanış seviyesi olan 825 baz puandan 837 baz puana çıkarak yeni rekor seviyeye yükseldi.
CDS'ler bir yıl önce 375 bp seviyesinde bulunuyordu.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara bugün Twitter paylaşımında, "Mevcut CDS oranları döviz cinsi dış borçlar için yüzde 35 iflas olasılığına işaret ediyor. Tamamen bilim dışı politikaların sonucu" dedi.
Tradeweb verilere göre, uzun vadeli tahviller en sert düşüşü kaydederken, 2030 vadeli tahvil, 2.2 sent geriledi.
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