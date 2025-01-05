Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 memur zammıyla öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam geldi?
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları belli oldu. Peki, Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 memur zammıyla öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam geldi?
2025 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ve 6 aylık enflasyon farkı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları da büyük oranda belli oldu. Peki, Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 memur zammıyla öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam geldi?
MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü.
Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.
2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Öğretmen (8/1):
2024: 41.580 TL
2025: 46.378 TL
Öğretmen (1/4):
2024: 26.374 TL
2025: 29.418 TL
ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşlar Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Memur maaşı ödeme günleri bu noktada takip edilecek.
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