En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar maaş alacak?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:41

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı verilerini paylaştı. TÜİK'e göre aralık ayında enflasyon yüzde 1.03 oldu. Bu veri ile birlikte son 6 aylık enflasyon da yüzde 15.75 oldu.

Peki bu oranın üzerine refah payı eklenmezse emeklilerin alacağı maaşlar hangi seviyede olacak?

Emekli taban aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanırken bu meblanın üzerinde olanlar en az yüzde 15.75 zamla 14 bin 343 lira 75 kuruş alacak. Taban aylığı bu ücretin üzerine çıkarsa Tüm 12 bin 500 lira alan emekliler taban aylığı kadar ödeme alacak.

TABAN AYLIĞI

Taban aylığının ise yüzde 20 artışla 15 bin TL olacağı düşüncesi kamuoyunda yer buluyor.

Normal şartlarda emekli maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olup taban aylığı ödemesi alanların maaşları 10 bin 799 lira 13 kuruş ve altında olup taban aylığı olan 12 bin 500 TL'yi alanlar taban aylığı değişmez ise zam alamayacak. Milyonlarca emeklinin zam alamama ihtimali Cumhuriyet TV'de daha önce gündeme taşınmıştı.

10 bin 799 lira 13 kuruşun üzerinde kök maaşı olanlar refah payı eklenmemesi ve taban aylığının 12 bin 500 TL olarak devam etmesi durumunda ise 10 799 lira 13 kuruşun üzerinden yüzde 15.75 zam alacaklar.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyorlar.

Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı almaya hak kazandı. Ayrıca sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam daha eklenecek.

Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisi zammı yüzde 11,54 olarak netleşti.