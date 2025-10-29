2025-2026 okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Her yıl 2 kere ara tatil yapma fırsatı yakalayan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde heyecanlı bekleyişe başladı. Peki, Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

2025-2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. Planlamaya göre Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler için ders zili 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden çalacak.

YARIYIL TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.