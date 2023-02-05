'Okuryazarlık' müfredata girmeli
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin (FODER), kuruluşunun 10. yılını kutladığı açıklandı.
Bu amaçla düzenlenen törende konuşan ve bugüne kadar 3 milyonu aşkın kişiye erişerek finansal okuryazarlık bilinci kazandırdıklarını belirten FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal, “Faaliyetlerimiz arasında yer alan seminerler, araştırmalar, eğitimler finansal okuryazarlığı politika yapıcıların, özel sektör liderlerinin ve eğitimcilerin gündemine koydu” dedi.
FODER Danışma Kurulu Başkanı Özlem Denizmen ise kadınlar, çocuklar ve gençler için bilinçlenmenin önemine atıfla finansal okuryazarlığın ilkokul müfredatına girmesi gerektiğini vurguladı. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz de bu konuyu herkesin sahiplenmesi gerektiğini ifade etti.
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