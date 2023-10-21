Ömer Bolat tarih verdi: İkinci el araç satışında düzenleme!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 14:32

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:16

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın bütün sektörleri ilgilendiren önemli bir bakanlık olduğuna işaret eden Bolat, "Ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, kooperatifler sektörel düzenlemeler, yönetmelikler üzerinden bizim yetki kapsamımız içinde. Piyasanın adil, istikrarlı, rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışan düzenlemeler yapmakla görevliyiz. Bunu yaparken de denetleme yapmakla görevliyiz. Bu denetlemeleri de ekiplerimizle beraber yerine getiriyoruz. Piyasa ne kadar düzelirse ne kadar düzenli işlerse biz o kadar mutlu oluruz, iş yükümüz azalır o anlamda. Piyasalarda kaos olursa dalgalanma olursa ve manipülasyon, spekülasyon faaliyetleri olursa onlara da en sert bir şekilde müdahale etmekle görevliyiz" açıklamasını yaptı.

"SAHTE İLANLARDA SİTELER SORUMLU OLACAK"

Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah ağustostan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu. Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar. Şirketler ve kişiler" ifadelerini kullandı.

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