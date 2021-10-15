Ömer Koç’tan döviz kuru ve enflasyon açıklaması: Fevkalade üzüyor

15 Ekim 2021 Cuma, 12:03

Koç Topluluğu’nun bayileri ve yetkili servisleri ile fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 29’uncusu bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından ilk kez dijital ortamda düzenlenen ve Türkiye’nin 81 ilinden 11 bine yakın iş ortağını bir araya getiren etkinliğe Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları katıldı. Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda ise Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özel ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, dünya siyaseti ve ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

“PANDEMİ, İNSANİ ACILARI VE EKONOMİK SIKINTILARIYLA BİRLİKTE SÜRÜYOR.”

Konuşmasında küresel ekonomik ve politik gelişmeleri değerlendiren Ömer M. Koç, Covid-19 pandemisinin, insanlığın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en acı küresel felaket olduğunu vurguladı. “Bu fevkalâde güç dönemi artık geride bıraktık diyebilmeyi çok arzu ederdim; ancak, en azından önümüzdeki senenin ortalarından evvel, bunun mümkün olamayacağı anlaşılıyor” diyerek sözlerini sürdüren Ömer M. Koç şöyle devam etti: “Zira, bilim insanlarının geçmişe nazaran çok daha süratle geliştirdiği aşılar; her türlü bilimsel veriyle etkinlikleri kanıtlanmasına rağmen; henüz küresel bağışıklığı sağlayabilecek kadar insana uygulanamadı. Bunun nedenlerinden biri; büyük bir sorumsuzlukla dillendirilen aşı karşıtı söylem. Ayrıca, yoksulluk içindeki ülkeler aşıya dahi ulaşamıyor. Aşılanmadığı için virüse yakalananlar mutasyon ihtimalini artırıyor. Pandemi, insani acıları ve ekonomik sıkıntılarıyla birlikte sürüyor. Faaliyet gösterdiğiniz yörelerde itibar sahibi bireyler olarak; sizlerin de hurafelere, batıl inançlara karşı bilimsel gerçeğin sözcülüğünü yapmanızı ve bu konuda toplumsal farkındalığın artmasına yardımcı olmanızı bilhassa rica ederim.”

“SOSYAL VE EKONOMİK ADALETSİZLİĞİN YARATTIĞI GERİLİM VE KUTUPLAŞMA DAHA DA ARTIYOR”

Ömer M. Koç, “Pandemi, maalesef mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bu dönemde gelişmiş ekonomilerle diğerleri arasındaki farkın açıldığı görülüyor” diyerek sözlerini sürdürürken, şöyle devam etti:

“Son 20 yıldır küresel yoksulluk ilk kez arttı. 120 milyondan fazla insan yoksullaştı. Kadınlar bu dönemde hem işyerlerinde, hem de evde erkeklere göre çok daha fazla yük üstlendiler. UNICEF’e göre, neredeyse yarım milyar öğrenci; temel bir hak olan eğitimden faydalanamadı. Sosyal ve ekonomik adaletsizliğin yarattığı gerilim ve kutuplaşma daha da artıyor.”

“ESASLI BİR REFORM AJANDASINA SARILARAK ÜLKE RİSKİMİZİ AZALTMAK ZORUNDAYIZ.”

Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Ömer M. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalâde üzüyor. 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi; esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak; Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikârdır.”

“2015-2020 DÖNEMİNDE 11,3 MİLYAR DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK, BU SENE DAHA DA ARTACAK”

Ömer M. Koç, “Koç Topluluğu olarak mevcut şartlar içinde risklerimizi basiretle yönetirken; uzun dönemli hedeflerimizi de göz ardı etmiyoruz. Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik. Bu sene bu rakam daha da artacak. Kombine ciromuz, milli gelirin yüzde 6,4'ü mertebesinde. Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini gerçekleştiriyor. Ne mutlu ki bu sene de ciro büyüklüğü ve ihracat sıralamalarının ilk 10'unda, Ford Otosan, Arçelik, Tofaş ve Tüpraş şirketlerimiz vardı. Ayrıca ülkemizdeki özel sektör Ar-Ge yatırımlarında, Ar-Ge merkezi sayısında ve Ar-Ge personeli istihdamında lideriz; özel sektör Ar-Ge yatırımının yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük fikri haklar portföyüne sahibiz. Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri, toplam piyasa değerinin neredeyse yüzde 20'sine tekabül ediyor. Yaşanılan zorluklara rağmen 2020 ve 2021 seneleri; Topluluğumuz açısından gayet başarılı geçti. Sizlerin de dirayeti ve dayanışması sayesinde, ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı sürdürdük. Bu vesileyle, fedakârlıklarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Koşullar nasıl olursa olsun; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı daha da arttıracağız. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.







