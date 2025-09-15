Omsa Metal işçileri direnişi sürdürüyor: 'Mücadelemizi sürdüreceğiz'

Dilovası’nda faaliyet gösteren İsveç sermayeli Omsa Metal’de işçiler, kapı önü direnişlerinin 69’uncu gününde eylemlerini fabrika içine taşıdı. İşten atılan arkadaşlarının işe iade edilmesini ve anayasal haklarının tanınmasını talep eden işçiler, kararlılıklarını sürdürüyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu fabrikada, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında 57 işçinin tazminatsız işten atılmasıyla başlayan direniş, fabrika içinde devam ediyor.
'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Omsa Metal işçileri fabrika önünden fabrika içine taşınan direnişle hak arayışlarını sürdürüyor. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çifci, “Omsa Metal işçileri uğradıkları haksızlık karşısında fabrikayı işgal etti. Sonuç alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.