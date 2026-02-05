Önce yüzde 45 iyileştirme sonra TÜFE+20 puan

Migros, eylemdeki depo işçilerini mağazacılığı kapsayan 10 numaralı işkolunda gösterip kadroya alınca, gözler bu şirkette 54 yıldır yetkili olan Tez-Koop-İş’in yürüttüğü toplu iş sözleşmesi (TİS) pazarlık sürecine çevrildi.

Sendika, öncelikle işçilere kadro iyileştirmesi kapsamında yüzde 45-54 zam yapılacağını açıklarken yeni döneme ilişkin TİS Dairesi Müdürü Tülay Javanshır, “Yıllık enflasyon+20 puan ve kıdem zammı teklifimiz var. Bu teklif TİS’ten yararlanacak tüm üye işçileri kapsıyor” dedi.

Javanshır, yan hakların da iki katına çıkarılmasını teklif ettiklerini belirterek mevcut haklar konusunda şu bilgileri verdi: “Kıdeme bağlı olarak yılda dört maaş ikramiye var. Aylık 3 bin 623 TL alışveriş çeki, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa’da çalışanlar için aylık 2 bin 780 TL ulaşım yardımı, diğer illerde ise belediye rayiç bedelinin 52 katı destek. Yemek işverenden. Ayrıca aylık deterjan yardımı, ramazan kolisi, prim ve yılda bir tahsil yardımı var. Yıllık izin, bayram ve genel tatil ücretleri, mazeret izinleri, süt izni, geçici iş göremezlik ve disiplin süreçlerine ilişkin idari haklarda mevzuatın üzerinde kazanımlarımız var."