Ons altın zirveye yakın, gram altında rekor: 11 Eylül 2024 fiyatları
ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi ons altın rekor seviyeye yaklaştı. Gram altın 2 bin 769 lirayla tüm zamanların en yükseğine çıktı.
ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde ons altın rekor seviyelere doğru yaklaşırken, gram altında yeni zirve görüldü.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin büyüklüğü konusunda işaret sunması beklenen TÜFE verisi öncesinde ons altın 2 bin 529 dolara kadar yükseldi. Altın 20 Ağustos'ta 2 bin 531 dolarla tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.
GRAM ALTIN ZİRVEDE
İç piyasada da gram altın yeni zirveyi gördü. Gram altın 2 bin 769 lirayla çıkarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı.
Etiketler: #gram altın #ons altın
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