Onur Air’in iflası isteniyor
Uzun süredir mali sıkıntı yaşayan ve çalışanların maaşlarını ödeyemeyen Onur Air, alacaklıları yargı yoluna başvurdu.
Geçen yıl uçuşları durdurulan Onur Air’in iflası istendi. 127 milyon TL sermayeli şirkete yönelik Iflas talepli davayı, Onur Air’de kaptan pilot olarak görev yapan Turgut Emre Topçu’nun açtığı anlaşıldı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da Topçu’nun 105 bin lira alacaklı olduğu kaydedildi.
Yakın bir zamana kadar Türkiye özel havacılık sektörünün köklü firmalarından biri konumunda Onur Air, tartışmalı bir satış sürecinden sonra mali yapısını bir türlü toparlayamadı. Köklü marka geçen yıl, pandeminin de olumsuz etkisi ile uçuşlarını durdurdu. Sektörde şok etkisi yaratan bu karar sonrası şirketin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir çaba sürerken, dikkat çeken bir davanın açıldığı anlaşıldı.
Dava dosyasından edinilen bilgilere göre, Topçu geçen yıl şirkete yönelik icra takibi başlattı. Şirket avukatları, bu takibe itiraz etti. Bu kez Topçu’nun avukatları, itirazın iptaline ve şirketin iflasına yönelik karar verilmesini istedi.
1600 ÇALIŞAN MAAŞ ALAMIYOR
Maaş alamayan yaklaşık 1600 Onur Air çalışanının üye olduğu sendika bakanlıktan Toplu İş Sözleşmesi için yetki aldı. Böylece çalışanlar, alacaklılar arasında birinci sıraya girme şansı yakaladı.
Sözcü’ de yer alan habere göre 7 Kasım 2021 tarihinde Öz Taşıma İş Sendikası temsilcileri ile yapılan görüşme sonucunda Onur Air çalışanlarının yüzde 40’ı sendikaya üye oldu. 13 Aralık 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yetki Tespiti için başvuran Öz Taşıma İş Sendikasının 15 12.2021 tarihinde yetki tespiti onaylandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taraflara gönderdiği yetki yazısına 6 iş günü içerisinde itiraz olmadığı için 10.01.2022 tarihinden itibaren sendikaya Onur Air çalışanları adına Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi verildi.
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