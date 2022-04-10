Ekonomik kriz, Cumhur İttifakı'nda istifa dalgası yaratır mı?

10 Nisan 2022 Pazar, 12:38

Zam dalgası altında geçim sıkıntısı çeken yurttaşların yaşamı giderek zorlaşırken 'ucuzluk kuyruklarına' her gün yenileri ekleniyor. Birçok kalemde gelen zamlar Cumhur İttifakı’nda da krizi tırmandırıyor.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un, katıldığı bir televizyon programındaki zam ve yüksek enflasyona ilişkin açıklamalarının ardından disiplin kuruluna sevk edilmesi ve Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç’ın partisinden istifa etmesi gözleri iktidar cephesine çevirdi.

AKP'li ve MHP'li vekillerin yanı sıra il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan yöneticilerin de gidişattan memnun olmadıkları ifade ediliyor. Öte yandan, sadece tek tek istifaların değil toplu kopuşların olabileceği, hatta iktidar partisinde de farklı arayışların meydana gelebileceği belirtiliyor.

ERDOĞAN'DAN 'ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM' TALİMATI

Geçtiğimiz haftalarda da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kopuşların önüne geçmek için “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dediği ve harekete geçtiği iddia edilmişti.

İddiayı doğrulayan Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP'li vekil Turhan Çömez sosyal medya hesabından, "Tüm eski AKP’li vekiller tek tek aranıyor. Kendilerine, 'Kutlu bir davanın mensuplarıyız, birlik içinde olmalıyız, sakın başka partilere gitmeyin' denecek" ifadelerini kullanmıştı. İddiaların ardından Erdoğan, 21 Mart tarihinde toplantıyı gerçekleştirdi.

YENİ İSTİFALAR GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP'den bu tarz kopuşların yaşanması, seçimin çokça dillendirildiği siyasi atmosferde akıllara ‘yeni istifalar gündeme gelebilir mi? ve ‘ekonomik kriz ittifaka nasıl yansır?’ sorularını da beraberinde getirdi. AKP’nin kurucularından eski milletvekili Kemal Albayrak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, MHP’den ihraç edilen DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

TEMURCİ, AKP'Lİ VE MHP'Lİ VEKİLLERE SESLENDİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, yaşanan ekonomik krizin sadece MHP'li Ersoy tarafından değil, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabul ettiğini söyledi. Temurci, Erdoğan'ın 2023 vurgusuna dikkat çekerek "Burada temel sorun; birisinin Cumhurbaşkanı’nın kulağına bir sonraki yılın 2023 yılı olduğunu hatırlatması lazım. Cumhurbaşkanı sanırım Türkiye’nin 2011-2012 ekonomik verilerini dikkate alarak konuşuyor. Erdoğan, zihinsel olarak 10 yıl öncesinde yaşıyor. Türkiye, şu anda ekonomik olarak çökmüş ve çökertilmiş bir ülke fakat durum böyle" dedi.

"Peki buraya nasıl geldik?" sorusunu yönelten Temurci, "Bu ülke buraya liyakatsizlik ve cehaletle geldi. Siz damadınızı bakan yaparsanız, hazine ve maliyeyi kendisine emanet ederseniz, o da bütün devletin kaynaklarını sizin tezinizi (faiz sebep enflasyon sonuç) ispatlamak için kullanır. Başta devletin kaynakları olmak üzere dövizde biriktirdiğimiz 128 milyar doları satarsa bugün dünyada oluşan sıkıntılara karşı döviz silahı ve kaynakları olmayan bir ülke haline gelir. Faizi de bir şekilde ekonomide kullanamadığı zaman; TL’nin değer kaybı direkt fiyatlara yansır ve enflasyon olur. Dolayısıyla Cumhur koalisyonu sebep, enflasyon sonuç; cehalet sebep, kriz sonuçtur" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci

Şu anda batmakta olan bir iktidar gemisi olduğuna dikkat çeken Temurci sözlerine, "İlla gemi batarken gemiden atlamayın, kendi karakterinizi, kimliğinizi, düşüncelerinizi ortaya koyun. Bu ülkede, makam, para ve mevkiden çok daha önemli olan ülkedeki büyük yangını söndürmek. Bu yüzden AKP’li ve MHP’li milletvekillerine ‘sesinizi çıkartın’ diyorum. Makam ve mevki vererek bunları hala etrafında toplamayı başaran bir Cumhurbaşkanı var" şeklinde devam etti.

"TOPLU KOPUŞLAR OLACAK"

Temurci, seçime 6-7 ay kala yaşanacak senaryoyu da şu sözlerle açıkladı:

"Yıllardır siyasetin içindeyiz, bugün orada güce rağmen olanlar yarın bunun olmayacağını gördüklerinde bizden çok daha fazla mevcut iktidarı eleştirecek noktaya gelecekler, bunu göreceğiz ve yaşayacağız. Dolayısıyla tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak. Belki iktidar partisi içerisinde daha farklı arayışlar olacak. Erdoğan en son seçim kanunu da yapmış olduğu değişikliklerle aslında yolun sonunun göründüğünü kendi seçmenine de göstermiş oldu. Benim en büyük endişem, o koltuktan kaçmamak için Türkiye ve muhalefetteki partiler daha nelerle karşılaşacak bunu da hep birlikte göreceğiz. Fakat ne olursa olsun, AKP ve MHP’li vekiller ve yöneticileri gideceklerine kesin olarak inandıklarında çok daha hızlı bir şekilde o gemiden atlayacaklar. Biz sadece ‘artık gerçekleri görün, o zaman geldiğinde de şimdi bu karakteri gösterin’ diyoruz."

ALBAYRAK: CUMHUR İTTİFAKI ÇOK SIKINTIYA GİRECEK

AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili Kemal Albayrak, Cumhur İttifakı'nın ekonomik gerekçelerle daha da sıkıntıya gireceğini söyleyerek, bugün yaşanan istifaların geçmişten günümüze kademe kademe yayıldığına dikkat çekti.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal

"Maalesef devlet gücünü bir tuzak ve korku aracı gibi kullanıyorlar. Korkuyorlar, korktukları için de bunlar açığa çıkamıyor" diyen Albayrak, "Bu ülkenin insanını düşünenlerin bunu topluma duyurmaları lazım. Duyurmadıkça da bu sıkıntılar böyle kapatılıp gidiyor. Ama bu sefer kapatılacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 'ciddi manada' bir ekonomik kriz ve çöküş yaşandığını anlatan Albayrak, "Gidişat belli, ekonomik sıkıntı iktidarları hep götürmüştür, bunları da götürecek" şeklinde konuştu.

ENGİNYURT: AĞIR BİR YENİLGİ OLARAK ÖDEYECEK

Dört yıl önce MHP’den ihraç edilen, ardından Demokrat Parti’ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Son 20 yıldır ilk defa iktidara bu denli büyük bir tepki var. '20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdim ama bundan sonra oy vermeyeceğim' diyen insan sayısı her geçen gün artıyor. Cumhur İttifakı bunun bedelini seçimlerde ağır bir yenilgi olarak ödeyecektir" dedi.

"NASIL BİR SİYASETÇİ BU KÖTÜ GİDİŞATI GÖRMEZ, ELEŞTİRMEZ"

"Zamlar milletin belini büküyor" diyen MHP'li Ersoy'un disipline sevk edilmesi ve AKP'li meclis üyelerinin istifasıyla ilgili de görüşünü dile getiren Enginyurt, "Esas olan şey şudur; bunu biliyorum, görüyorum ve sohbetlerde de duyuyorum. Sadece MHP'li arkadaşlardan değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan insanlar, siyaset yapan insanlar şu an ki gidişattan kendileri bile memnun değiller. Örneğin, 'FETÖ ile mücadele ediyorum' diyen bir iktidar var. 'Beni FETÖ kandırdı' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Ama atadığı Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı'nın FETÖ ile resmi var. Maliye Bakanı atıyor, terörist elebaşı FETÖ ile resmi var. Yani bundan şimdi nasıl bir siyasetçi dertlenmez. Nasıl bir siyasetçi bu kötü gidişatı görmez, eleştirmez" şeklinde konuştu.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

"KONUŞANI BENİM GİBİ PARTİSİNDEN YOLLUYORLAR"

Enginyurt ardından şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon 40 yıl geriye gitti. 2002'de AKP iktidara geldiğinde enflasyon 29.6'ydı. Bugün yalancı, Pinokyo TÜİK'in açıkladığı rakamlarla enflasyon yüzde 61. Piyasa şartlarına baktığınızda enflasyon, yüzde 120. Hangi vicdan sahibi siyasetçi bundan rahatsız olmaz. Dolasıyla rahatsızlar ama konuşamıyorlar. Çünkü konuşanı benim gibi partisinden yolluyorlar. Onun için konuşmayı engelliyorlar. Ne kadar engellerse engellesinler, sandık Adalet ve Kalkınma Partisi için büyük bir hezimet olacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz.

AKP'den birçok siyasetçinin bir duruşla istifa ettiğini söyleyen Enginyurt son olarak, "Belediye meclis üyeleri istifa ediyor, siyaset yapan eski milletvekilleri istifa ediyor. Dolasıyla bu istifalar artık bundan sonra daha da gün yüzüne çıkacak. Onun için ihraca gerek yok, bu durumu gören herkes bundan rahatsızsa bir tepki koyacak ortaya. Bu tepkinin en büyük silahı da istifadır" dedi.

AKSOY: İKTİDAR, YÜZDE 20’LİK DİLİMİN GERİ DÖNME İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, Cumhur İttifakı'nın çekirdek seçmene dayanmış olduğunu söyledi. Daha büyü bir gerileme yaşanmayacağını söyleyen Aksoy, ekonomik krizin AKP'ye seçmen maliyeti olarak net bir şekilde yansıdığını belirtti.

Aksoy, "Geçmişte AKP’nin oyu yüzde 50’lere dayanırken arada vazgeçen yüzde 20’lik bir dilim var. İktidar, bu yüzde 20’lik dilimin geri dönme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Her geçen gün bu ihtimal biraz daha ortadan kalkmış vaziyette" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI VEKİLLERİ HAREKETE GEÇECEKLER"

Aksoy, MHP'li Ersoy'un ekonomi eleştirisi sonrası Cumhur İttifakı içerisindeki rahatsızlıkları ve yaşanabilecek istifaları şu sözlerle anlattı:

Önümüzdeki günlerde artmasını bekliyorum çünkü istifa eden siyasiler ittifakın bir parçası fakat siyasi hayatının kalan kısmını ittifaka adamış değiller. Ve Cumhur İttifakı’nın siyasileri bugün oldukları bölgede siyaset yapmakta zorlanan insanlar. Bu nedenle, ekonomik krizin daha da artmasıyla birlikte bu zorlanma giderek de artacak gibi görünüyor.

AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy