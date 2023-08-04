OPEC+ bakanları petrol üretim politikasını değiştirmedi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:15

Güncelleme: 04.08.2023 - 16:15

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+ bakanları bugün yaptıkları toplantıda petrol üretim politikasını değiştirmedi. Bilgiyi iki OPEC+ kaynağı verdi.

OPEC+’ın Ortak Bakanlık İzleme Komitesi’nin bir sonraki toplantısı 4 Ekim’de olacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak dün Rusya’nın Eylül ayında petrol ihracatını günde 300,000 varil azaltacağını açıklamıştı.

Rusya Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı. Suudi Arabistan da üretim kesintisini bir ay daha uzatarak Eylül ayında da üretimi kısmaya devam edeceğini açıklamıştı.