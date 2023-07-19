Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne ABD'li takviye

Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Petrol Ofisi, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:11
Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne ABD'li takviye
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisiyle 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Anne Elizabeth Bailey Colombo Fenerbahçe Petrol Ofisi

İlgili Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini açıkladı

Son Dakika: Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini açıkladı
Dusan Tadic Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı!

Dusan Tadic Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'den şampiyonluk mesajı

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'den şampiyonluk mesajı

En Çok Okunan Haberler