Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne ABD'li takviye
Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Petrol Ofisi, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu renklerine bağladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisiyle 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
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