OPEC+ Toplantısı: Üretim kısıntıları uzatılacak mı?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:56

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:56

Petrol piyasası, OPEC+ grubunun yarın Türkiye saatiyle 14.00'te gerçekleştireceği çevrimiçi toplantıya odaklanmış durumda. Toplantıda, mevcut petrol üretim kesintilerinin Ocak ayından itibaren en az üç ay daha uzatılması bekleniyor.

KESİNTİLERİN UZATILMASI İHTİMALİ

Konuya yakın kaynakların Reuters'e verdiği bilgilere göre, üretim kesintilerinin 2025 yılının ilk yarısına kadar uzatılması ihtimali de masada olacak. Ancak daha derin bir kesinti kararı alınması beklenmiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi müttefik ülkeleri kapsayan OPEC+, toplantıya TSİ 14.30'da başlayacak. Öncesinde, üst düzey bakanlardan oluşan ortak bakanlık izleme komitesi TSİ 14.00'te bir araya gelerek piyasadaki durumu değerlendirecek.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Rusya'nın devlet varlık yatırım fonu başkanı Kirill Dmitriev, Reuters'e yaptığı açıklamada, “Herkes OPEC+ anlaşmasının başarılı olduğunu kabul ediyor ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

OPEC+ üyeleri, Eylül ayından bu yana yürüttükleri kararlarla, günlük 5,86 milyon varil üretim kısıntısına gitmiş durumda. Bu, küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 5,7’sine denk geliyor.