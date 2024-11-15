Meclis'te 'İsrail'e petrol sevkıyatı' gerilimi... CHP'li Emir'den Zengin'e: 'İşte sizin gerçeğiniz bu!'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:58

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:43

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Azerbaycan'ın İsrail'e Türkiye topraklarından geçen boru hattı aracılığıyla petrol sevkıyatı yaptığı iddialarına Meclis Genel Kurulu'nda yanıt verdi.

Zengin açıklamasında "AK Parti daha yokken 2000 yılında TBMM tarafından bu anlaşma onaylandı. Bu anlaşmanın onaylanmasından itibaren Bakü-Ceyhan Boru Hattı'ndan yapıldıktan sonra muhakkak günlük şu anda 700 bin varil petrol akmakta. Bu petroller tek bir firma değil farklı firmalara ait petroller Bakü-Ceyhan Botu Hattı'ndan geçiyor. Anlam olarak baktığımızda 700 bin varil 1 buçuk günde 1 tanker yüklemek anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'nin bu hattan geçen petrollerle alakalı bir dahlinin söz konusu olmadığını öne süren Zengin, "Biz Türkiye olarak bu boru hattının işletmesiyle mükellefiz. Yani içinden geçen petrolle bizim bir dahlimiz söz konusu değil. Buradan elde edilen gelir de varil başına 1.27 dolar civarında varil başına bir gelir elde edilmekte. Günlük 700 bin varil olduğunu bir defa daha ifade etmek istiyorum. Bu aşamadan sonra değerli arkadaşlarım şunu çok net ifade etmek istiyorum. Sayın bakanımız bu boru hattından geçen firmaların tamamıyla görüşüldüğünü ve bu hattan kesinlikle İsrail'e giden bir petrol akışının olmadığını bir kez daha söyledi. Burada paylaşmak istiyorum. Fakat buradan gelen petrol dünyanın farklı yerlerine dağılıyor nihayetinden ama sonuç olarak bu ülkelerden bu şirketlerden İsrail'e giden bir petrolün gelmemesi konusunda bize bir anlayış gösterildiğini ve bu konudaki hassasiyetimizi bu firmaların büyük bir özenle uyduğunu ifade etti" dedi.

'RİZE' GÖNDERMESİ

Zengin'in bu sözleri üzerine Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya söz alarak "Ceyhan Boru Hattı'nı biz işletiyoruz ama biz petrol göndermiyoruz demek, Rize'deki AK Partili arkadaşların Burger King'i açıp ama biz orada yemek yemiyoruz demesiyle eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

"İŞTE SİZİN GERÇEĞİNİZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Zengin'e "İstanbul Sözleşmesi'nden gecenin bir vakti bir imza ile çekiliyor, uluslararası sözleşme demiyorsunuz. Ama iş İsrail'i rahatsız edecek olan bir karara gelince, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı üzerinden İsrail'e varil başına 80 cent ile yapılan sevkıyata gelince uluslararası sözleşme diyerek asla adım atmıyorsunuz. İşte sizin gerçeğiniz budur!' diyerek yanıt verdi.