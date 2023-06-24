Opel Astra Elektrik ön siparişe açıldı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 12:59

Güncelleme: 24.06.2023 - 12:59

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Astra modeli, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçiyor.

Opel Türkiye, Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile ülkemizde başlattığı elektrikli model atağına Astra Elektrik ile devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan elektrikli model, eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

'10 ARAÇTAN BİRİ OPEL'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, sadece mayıs ayında 1.347 adet Astra satışı yaptıklarını aktardı. Özocak ardın şöyle konuştu:

'''C-HB’de yüzde 14,3’lük paya ulaşarak, yerli rakibimizin ardından 2’nci sırada yer aldık. İlk 5 aylık sonuçlarda ise Astra ile ithal C-HB sınıfında liderliği yakaladık. İçten yanmalı motorlu Astra ile yakaladığımız başarıyı, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ettiriyoruz.

Eylül ayı itibarıyla müşterilerimiz ile buluşacak Elektrikli Astra’nın da desteği sayesinde elektrikli otomobil satış payımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında her 10 elektrikli araç müşterisinden birinin Opel müşterisi olmasını amaçlıyoruz.''

OPEL ASTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opel Astra Elektrik’teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork’a sahip. 170 km/s maksimum hıza sahip olan modelin 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye. Bunun dışında Astra Elektrik kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

Yeni Astra Elektrik, WLTP’ye göre 418 km’ye varan menzil sunuyor. Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede 14,8 kWsa elektrik tüketiyor. Fren enerji geri-kazanım sistemi de sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor.

OPEL ASTRA ELEKTRİK ŞARJ

Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli Astra ayrıca evdeki duvar tipi şarj istasyonu için standart olarak üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı ile donatılmış durumda.