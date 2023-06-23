4 otomobil markasına zam geldi!

Piyasalar kamu kontrollü bir yapıdan serbest piyasa koşullarına doğru geçiş beklerken, bu geçişin en önemli adımlarından biri de dünkü TCMB faiz kararı idi. Ancak faiz artışlarının tek seferde değil zamana yayılarak yapılacağı mesajları sonrası dolar/TL sert yükseldi. Kararın ardından dört ticari araç markasının dokuz farklı modeline zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:24
4 otomobil markasına zam geldi!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in serbest kambiyo rejimi açıklamaları sonrası dolar/TL'de yeni rekor kaydedildi. 

Seçim sonrası kurdaki bu dalgalanma otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. 

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni zamları Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre,

    • Volkswagen’in Amarok,  Caddy ve Caddy Cargo modellerine yüzde 2
    • Nissan’ın Juke, Qashqai ve X-Trail modellerine yüzde 4,1
    • Isuzu’nun D-Max modeline yüzde 11
    • Fiat’ın yeni Doblo Cargo modeline yüzde 7,2 ve yeni Doblo Combi modeline yüzde 8,8 zam geldi.

otomotiv zam dolar/TL

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