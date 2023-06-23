4 otomobil markasına zam geldi!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:24

Güncelleme: 23.06.2023 - 14:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in serbest kambiyo rejimi açıklamaları sonrası dolar/TL'de yeni rekor kaydedildi.

Seçim sonrası kurdaki bu dalgalanma otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni zamları Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre,

Volkswagen’in Amarok, Caddy ve Caddy Cargo modellerine yüzde 2



Nissan’ın Juke, Qashqai ve X-Trail modellerine yüzde 4,1



Isuzu’nun D-Max modeline yüzde 11



Fiat’ın yeni Doblo Cargo modeline yüzde 7,2 ve yeni Doblo Combi modeline yüzde 8,8 zam geldi.